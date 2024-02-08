WSJ: канцлер ФРГ Шольц предупредил о скорой нехватке оружия у ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в скором времени столкнутся с нехваткой оружия и боеприпасов. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в своей статье для газеты The Wall Street Journal (WSJ).

«Некоторые финансовые обязательства уже исчерпаны, а другие необходимо продлить. Долгосрочные последствия и цена неспособности остановить Россию затмят любые инвестиции, которые мы делаем сейчас», — заявил политик.

Шольц подчеркнул, что Германия намеренна решать данную проблему посредством увеличения поставок и финансовой помощи по линии Европейского союза (ЕС). Он также добавил, что Берлин намерен также разработать гарантии безопасности для Киева.