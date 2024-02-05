Шольц высказался о завершении конфликта на Украине

Канцлер ФРГ Шольц заявил, что завершения конфликта на Украине не видно

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что завершения конфликта на Украине не видно. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, Европа должна продолжать оказывать поддержку ВСУ. «То, что Европейский совет недавно утвердил средства для бюджетной поддержки Украины на ближайшие несколько лет, является хорошим знаком», — подчеркнул он.

Шольц также напомнил, что в 2024 году Германия планирует выделить более 7 миллиардов евро на поддержку ВСУ. Он добавил, что помощь Киеву будет продолжаться до тех пор, пока это необходимо.

Ранее Европейский союз обещал поставить Украине один миллион снарядов к весне. Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка и оборонной промышленности Тьерри Бретон уточнил, что это произойдет к концу марта-апреля. Он также подчеркнул, что таким образом объединение «держит слово».