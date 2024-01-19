ЕС обещал поставить Украине один миллион снарядов

Еврокомиссар Бретон: ЕС поставит Украине один миллион снарядов к весне

Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка и оборонной промышленности Тьерри Бретон заявил, что к весне Евросоюз сможет поставить один миллион снарядов Украине. Его слова приводит РИА Новости.

На совместной пресс-конференции с премьером Эстонии Каей Каллас в Таллине Бретон уточнил, что ЕС произведет миллион единиц боеприпасов для Украины к концу марта-апреля. Он подчеркнул, что таким образом объединение «держит слово».

«Я не могу предоставить сегодняшние данные, так как они являются конфиденциальными. Кроме того, к концу текущего года мы сможем произвести в Европе еще от миллиона до полутора миллионов боеприпасов», — анонсировал он.

По словам еврокомиссара, порядка 40 процентов европейской оборонной продукции идет за пределы Европы. Поэтому он призвал убедиться, что техника в первую очередь пойдет Украине.

В ноябре 2023 года американское агентство Bloomberg заявило, что Европейский союз не сможет выполнить обязательства по поставкам снарядов Украине в размере 1 миллиона единиц.