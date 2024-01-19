ЕС обещал поставить Украине один миллион снарядов
Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка и оборонной промышленности Тьерри Бретон заявил, что к весне Евросоюз сможет поставить один миллион снарядов Украине. Его слова приводит РИА Новости.
На совместной пресс-конференции с премьером Эстонии Каей Каллас в Таллине Бретон уточнил, что ЕС произведет миллион единиц боеприпасов для Украины к концу марта-апреля. Он подчеркнул, что таким образом объединение «держит слово».
«Я не могу предоставить сегодняшние данные, так как они являются конфиденциальными. Кроме того, к концу текущего года мы сможем произвести в Европе еще от миллиона до полутора миллионов боеприпасов», — анонсировал он.
По словам еврокомиссара, порядка 40 процентов европейской оборонной продукции идет за пределы Европы. Поэтому он призвал убедиться, что техника в первую очередь пойдет Украине.
В ноябре 2023 года американское агентство Bloomberg заявило, что Европейский союз не сможет выполнить обязательства по поставкам снарядов Украине в размере 1 миллиона единиц.