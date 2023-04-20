Небо над Киевом озарилось яркой вспышкой. Власти Украины говорят об упавшем американском спутнике, НАСА это отвергает

NASA опровергло сообщения властей Украины о падении космического спутника под Киевом

Минувшей ночью небо в Киеве озарилось белой вспышкой. Одновременно с этим в ряде подконтрольных украинским властям регионах срабатывала сирена воздушной тревоги и были слышны взрывы.

Местные СМИ и Telegram-каналы начали писать, будто причиной вспышки может быть упавший американский спутник. После этого глава Офиса президента Украины Андрей Ермак призвал не искать НЛО, и объяснил, что над Киевом работала система противовоздушной обороны (ПВО). Однако почти сразу пост был удален.

Версия о спутнике

Начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко объяснил вспышку результатом падения на Землю космического спутника НАСА. По его словам, воздушная тревога была объявлена для того, чтобы избежать жертв от падений на землю обломков.

В то же время представитель командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил, что в ВСУ подтвердить эту информацию пока не могут.

При этом списанный 300-килограммовый научный спутник НАСА Reuven Ramaty High Energy Solar Spectroscopic Imager (RHESSI) действительно должен в ближайшее время сгореть в атмосфере. Однако вероятность, что специалисты позволят ему упасть в густонаселенном районе, представляется крайне низкой.

Позднее представитель НАСА опроверг версию Киева. По его словам, RHESSI в момент инцидента в украинской столице еще оставался на орбите, и в американской космическом агентстве отслеживают его путь вместе с Минобороны США. «Риск вреда кому-либо на Земле низок», — заверили в НАСА.

Причиной «вспышки» могла стать работа новых ПВО

19 апреля немецкая газета Spiegel узнала, что Украина получила от Германии вторую систему ПВО IRIS-T и 16 управляемых ракет к ней. Всего Киев должен получить от Берлина четыре таких системы.

Ранее Игнат раскрыл, что на Украину в ближайшее время также должны «зайти» и иные западные системы ПВО. Среди них он назвал норвежскую NASAMS, американский Patriot и французско-итальянскую SAMP/T.

Таким образом, «загадочная» вспышка в небе может быть результатом работы одного из вышеперечисленных комплексов ПВО, ввод в строй которого Киев рассчитывает оставить в тайне.