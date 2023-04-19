Стало известно о прибытии на Украину системы ПВО из Германии

Spiegel: Украина получила от Германии вторую систему ПВО IRIS-T и ракеты

Украина получила от Германии вторую систему противовоздушной обороны (ПВО) IRIS-T и 16 управляемых ракет. Об этом сообщает немецкая газета Spiegel.

«Украина получила вторую из четырех обещанных зенитно-ракетных систем IRIS-T», — говорится в материале. Как стало известно, поставка вооружения была произведена несколько дней назад. Предположительно, это произошло в воскресенье, 16 апреля.

Ранее глава Минобороны Украины Алексей Резников подтвердил прибытие на Украину американской системы ПВО Patriot. Министр отметил, что Киев рассчитывал получить эту технику еще в августе 2021 года. Он просил США направить Украине ракетные комплексы, но тогда ему ответили, что это невозможно.

9 апреля очередную поставку западного вооружения анонсировал спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат. По его словам, Киев планирует получить средства ПВО, в частности системы NASAMS, IRIS-T, а также Patriot и SAMP/T.

