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18:57, 9 апреля 2023Бывший СССР

На Украине анонсировали новые военные поставки Запада

Спикер ВС ВСУ Игнат: в ближайшее время на Украину поставят западные системы ПВО

Фото: Ducray Squanorm / Reuters

Украина вскоре получит от Запада новую партию военной помощи. Очередные поставки в эфире телемарафона анонсировал спикер Воздушных сил (ВС) Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат, отрывок его заявления приводит Telegram-канал «Политика Страны».

По словам Игната, Киев ожидает получить от западных стран системы противовоздушной обороны (ПВО). «Речь о тех системах, которые нам уже обещали предоставить —NASAMS, IRIS-T, а также Patriot и SAMP/T, которые в ближайшее время должны зайти в Украину», — уточнил он.

Ранее газета The Washington Post со ссылкой на американские секретные документы, утекшие в сеть, рассказала о проблемах Украины в обороне. Утверждается, что ресурсы ПВО среднего радиуса у страны могут истощиться уже в мае.

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Варвара Кошечкина
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