Washington Post сообщил об истощении ресурсов ПВО Украины среднего радиуса к 23 мая

Ресурсы украинской противовоздушной обороны (ПВО) среднего радиуса могут быть полностью истощены уже в мае. О проблемах армии республики стало известно из попавших в сеть секретных американских документов, передает Washington Post (WP).

В документах приводится оценка Пентагоном украинских ресурсов в этой области. «Возможность обеспечивать противовоздушную оборону среднего радиуса для защиты [линии фронта] будет полностью истощена к 23 мая. По оценкам, Украина устоит еще против двух–трех волн ударов», — цитируют ее журналисты.

Также в бумагах Пентагона, как утверждается, говорится о «тревожащей нехватке» оружия, которое Запад поставляет Киеву. Наиболее серьезная ситуация наблюдается в сфере боеприпасов и ПВО. Кроме того, в США отмечают сокращение артиллерийских запасов у Киева, которые, по приведенным прогнозам, могут закончиться в течение «дней».

Ранее сообщалось, что Киев перебросил в Артемовск (украинское название — Бахмут) элитные войска, которые планировалось задействовать при контрнаступлении. Это, как утверждают журналисты со ссылкой на секретные документы США, привело к стратегическим издержкам для страны.