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11:28, 9 апреля 2023Бывший СССР

Стало известно о переброске Киевом элитных войск под Артемовск

Киев перебросил под Артемовск элитные войска, на которые рассчитывал при контрнаступлении

Фото: Oleksandr Klymenko / Reuters

Киев вынужденно перебросил под Артемовск (украинское название — Бахмут) элитные войска, которые ранее рассчитывал задействовать в контрнаступлении. Об этом сообщает газета New York Times (NYT) со ссылкой на секретные американские документы, попавшие в сеть.

Из них якобы стало известно о предложении главы украинской военной разведки Кирилла Буданова направить элитные подразделения под его командованием в город на две недели, чтобы оттеснить российскую армию, которая угрожает перекрыть пути снабжения. «Отмечалось, что генерал Буданов охарактеризовал положение Украины на тот момент как "катастрофическое"», — пишут журналисты.

Они утверждают, что в конечном счете Украина направила подкрепление в Артемовск. В сражении за город стали участвовать разные элитные подразделения.

Такая стратегия позволила Киеву оттеснить российских военных далеко от дорог и, как следствие, эвакуировать раненых и пополнить армейские запасы. «Однако это привело к стратегическим издержкам для Украины, которая стремилась сохранить своих наиболее подготовленных и оснащенных военнослужащих для контрнаступления, ожидаемого в ближайшие недели или месяцы», — сказано в материале.

Ранее стало известно о ликвидации в Артемовске пятерых бойцов элитного подразделения Вооруженных сил Украины «Волки Да Винчи».

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Варвара Кошечкина
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