Украина подтвердила получение системы ПВО Patriot

Министр обороны Украины Резников подтвердил прибытие в страну системы ПВО Patriot

Министр обороны Украины Алексей Резников подтвердил прибытие на Украину американской системы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot. Об этом политик написал в Twitter.

«Сегодня наше прекрасное украинское небо становится более безопасным, потому что в Украину прибыли системы противовоздушной обороны Patriot», — заявил министр.

Он также рассказал, что Украина рассчитывала получить систему ПВО еще в августе 2021 года. Резников просил США направить Киеву ракетные комплексы, но тогда ему ответили, что это невозможно.