В Киеве вспышку в небе объяснили падением спутника НАСА

Власти Киева объяснили вспышку в небе над городом падением спутника НАСА

Начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко объяснил вспышку, которая произошла в небе над городом вечером 19 апреля. Его слова передает Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».

По словам Попко, вспышка стала результатом падения на Землю космического спутника НАСА. Воздушная тревога была объявлена для того, чтобы избежать жертв от падений на землю обломков, пояснил он.

В то же время представитель командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил, что в ВСУ подтвердить эту информацию пока не могут, сообщает Telegram-канал «Политика страны».

О том, что небо в Киеве озарилось белой вспышкой, сообщалось ранее. После случившегося глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил о работе ПВО над Киевом, однако потом почти сразу удалил пост.