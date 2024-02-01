У россиян особые отношения с инопланетянами. В последние годы о пришельцах подзабыли, но еще каких-то 15 лет назад вся страна с неподдельным интересом вглядывалась в загадочные круги на полях и пыталась разобраться, по какому принципу инопланетяне похищают землян и возвращают их обратно. Вера в инопланетное зрела в россиянах еще со времен СССР. Маститые ученые старалась не обращать внимания на НЛО, в то время как над головами советских граждан носились неопознанные объекты. Что это было? И почему жители страны, опиравшейся на научный подход, верили, что земляне контактируют с внеземными цивилизациями? Совместно с онлайн-кинотеатром Okko «Лента.ру» рассказывает, откуда взялась такая вера в инопланетян, кто в СССР и России видел пришельцев, как их пытались поймать и чем это увенчалось.

Карельская аномалия

Около четырех часов утра 20 сентября 1977 года жители Петрозаводска в Карелии увидели над городом светящуюся медузу с разноцветными щупальцами. По крайней мере неопознанный объект, как сообщили примерно 100 очевидцев, был похож именно на медузу. Вскоре сообщения поступили и из Ленинграда, где странное пятно света зафиксировали астрономы Пулковской обсерватории и сотрудники аэропорта Пулково.

Через некоторое время лучевое свечение кончилось. «Медуза» обернулась ярким полукругом и возобновила движение в сторону Онежского озера, горизонт которого окутывали серые облака. В этой пелене потом образовалась полукруглая промоина ярко-красного цвета к середине и белая по бокам. Это явление, по словам очевидцев, продолжалось 10-12 минут газета «Социалистическая индустрия», 23 сентября 1977 года

Более того, вскоре появились слухи, что в окнах квартир некоторых домов появились аккуратные круглые отверстия, оплавленные по контуру. Вроде бы таких случаев было около 15. А потом эти стекла якобы изъяли и увезли в Москву.

Карельские власти попросили центр провести расследование события, которое теперь чаще всего называют Петрозаводским феноменом или даже Петрозаводским дивом. Впрочем, многие горожане уже догадывались, что произошло. Виноваты во всем были, конечно же, инопланетяне. Они уже давно летали над страной на своих тарелках, а власти это всячески скрывали.

Отец космонавтики верит в инопланетян, а их корабль приземлился прямо в России

Пришельцами и неопознанными летающими объектами в СССР заинтересовались почти сто лет назад. Еще в 1920-1930-х годах советские ученые размышляли над полетами к далеким мирам и о том, как могут выглядеть цивилизации других планет. Об этом, например, много писал отец космонавтики Константин Циолковский.

Великий самоучка, на трудах которого вырастут те, кто впервые освоит космос, был убежден, что на других планетах существует разумная жизнь. По крайней мере такая вероятность, считал он, очень и очень высока. Правда, человечество пока едва ли готово к контакту с внеземными цивилизациями, негодовал ученый.

Может быть, вмешательство иных существ в жизнь Земли еще не подготовлено развитием большинства людей. А может быть, оно бы повредило человечеству в настоящее время. Большинство людей совершенно невежественно смотрит на Вселенную почти так же, как животные Константин Циолковский выдающийся ученый, отец космонавтики

Идеями Циолковского грезил Королев и другие инженеры, которые станут учеными и запустят человека в космос. Параллельно с этим развивалась другая область знаний, которую так и не признали наукой, — уфология. И после Великой Отечественной войны здесь появились свои авторитеты.

В 1946 году писатель-фантаст Александр Казанцев обратился к загадочному событию почти сорокалетней давности. 30 июня 1908 года в далекой эвенкийской тайге произошел сверхмощный взрыв космического объекта неустановленной природы, который теперь известен как Тунгусский метеорит. Мощность взрыва в две тысячи раз превышала ядерный взрыв в Хиросиме: его слышали за тысячу километров от эпицентра.

Об этом, мягко говоря, заметном событии надолго забыли, и открытое исследование началось только спустя десятилетия. Не забыл об этом фантаст Александр Казанцев. Он предположил, что в эвенкийской тайге взорвалось не что иное, как космический корабль пришельцев из космоса. Его рассказ об этом опубликовал журнал «Техника — молодежи», который пользовался невероятной популярностью в Советском Союзе.

Конечно же, версии Казанцева поверили множество сомневающихся. Слишком много загадок было в деле Тунгусского метеорита, начиная с того, что на месте взрыва не осталось ни одного обломка, и заканчивая временной аномалией, которую до сих пор не могут объяснить: на месте его падения часы — и металлические, и электронные — нарушают свой ход.

Гипотеза о корабле пришельцев вызвала научный диспут в прессе, который организовали Казанцев и астроном Феликс Зигель. Позже Зигеля назовут отцом отечественной уфологии. Официальная наука опровергала теорию Зигеля об искусственном происхождении метеорита, но это лишь подогревало интерес к теме контакта с внеземными цивилизациями.

Если НЛО не существует, то что же видят люди?

Очень кстати в 1947 году в США в штате Нью-Мехико обнаружили обломки некого объекта, который, по убеждению уфологов, был космическим кораблем. Обломки увезли на авиабазу Розуэлл, а слухи о разбившемся в Америке НЛО разошлись по всему свету. Они возникли не на пустом месте. Заявление о захвате инопланетного корабля распространил лейтенант Уолтер Хаут, который отвечал на авиабазе за связи с общественностью. Но вскоре по приказу начальства опроверг информацию, заявив, что на ранчо упал обычный метеозонд. Конечно, после этого военным уже никто не поверил.

В 1950-е на Западе гремел настоящий НЛО-бум, и в научно-популярной прессе СССР загадочные истории о неопознанных объектах появлялись все чаще. Впрочем, западный опыт показывал советским гражданам, уверовавшим в пришельцев, насколько их легко обмануть. Так, в 1954 году в свет вышла книга американца Джорджа Адамски и британского аристократа Десмонда Лесли «Летающие тарелки приземлились». Она произвела настоящий фурор среди читателей. В ней высказывались все самые фантастические теории происхождения НЛО.

Адамски утверждал, что лично побывал на борту инопланетного корабля и даже общался с пришельцами. В подтверждение в книге приводилось огромное количество фотографий НЛО. Правда, позже выяснилось, что за летающие тарелки авторы труда выдавали лейки от душа, поилки для кур с фермы и другие предметы обихода.

Советскому материализму такие буржуазные мистификации были чужды, поэтому официальная наука возможность контакта с пришельцами отвергала.

За два месяца до полета Юрия Гагарина в космос, в феврале 1961 года, в главной советской газете «Правда» вышла статья «Миф о "летающих тарелках"». В ней академик-физик Лев Арцимович критиковал уже бытовавшие гипотезы о неопознанных объектах.

Тарелки и иные материальные объекты, якобы появляющиеся в небе, существуют в такой же степени, как блики на воде или радуга в небе, то есть только как игра света в атмосфере. Все остальное есть либо самообман, либо сознательная фальсификация фактов Лев Арцимович из статьи «Миф о "летающих тарелках"»

Тем не менее количество советских граждан, которые видели НЛО, в 1960-е неуклонно росло. В этом нет ничего удивительного: бурное развитие реактивной авиации, ракетостроения, многочисленные запуски метеозондов действительно наполнили небо самыми странными, с точки зрения обывателя, объектами. Да вообще и люди стали чаще смотреть вверх.

О похожей ситуации в США после запуска первого советского спутника в 1957-м писал знаменитый американский астрофизик Карл Саган.

«Из 1178 сообщений об НЛО, задокументированных в США в том году, на квартал с октября по декабрь приходится не 25 процентов, как подсказывает теория вероятности, а 701 случай, то есть 60 процентов. Напрашивается объяснение: огромный интерес к спутнику и вызвал избыток "видений" НЛО. Люди стали чаще поднимать глаза к небу и наблюдать непонятные, хотя и вполне естественные явления», — писал Саган в своей книге «Мир, полный демонов: наука — как свеча во тьме».

Более того, бум популярности в 1960-е переживала и советская фантастика. Книги Александра Казанцева, Ивана Ефремова, братьев Стругацких и других авторов, выходившие огромными тиражами, мгновенно сметались с полок. Книги вроде «Туманность Андромеды» или «Пикник на обочине» не могли не разжигать в читателях интереса к далеким мирам. И НЛО, естественно, зачастую принимались за корабли пришельцев.

Постепенно с легкой руки фантастов инопланетяне стали восприниматься не как чужаки, от которых не знаешь, чего ожидать, а как добрые друзья, с которыми можно иметь дело. Немалую роль в этом сыграл Кир Булычев, который создал целый фантастический мир. Его первая повесть о приключениях Алисы вышла в 1965 году и со временем превратилась в суперпопулярную серию.

Оттуда советские дети (да и взрослые) узнают об ушанах, Громозеке, птице Говорун, которая, как известно, отличается умом и сообразительностью, и многих других инопланетных обитателях

А чуть позже Булычев создаст самый масштабный свой цикл — «Великий Гусляр», о городе, в котором постоянно происходят какие-то аномалии. Это целая вселенная, населенная яркими персонажами, которые переживают захватывающие события. Благодаря ей становится понятно, что инопланетное вторжение отменяется, а пришельцы — это добрые друзья. Рассказы Булычева вдохновили кинематографистов и легли в основу фантастического комедийного сериала «Очевидное невероятное», который можно посмотреть в онлайн-кинотеатре Okko.

Запретные НЛО

Если фантасты с распростертыми объятиями приняли инопланетян в свой мир, советская наука делать этого не спешила. К феномену НЛО ученые относились с огромной настороженностью.

Уже упоминавшийся Феликс Зигель в 1967 году попытался создать официальную группу по исследованию НЛО. Он даже выступил на центральном телевидении с призывом к очевидцам воздушных аномалий присылать свои свидетельства. Но из этого ничего не вышло: в итоге инициативу Зигеля по широкому изучению НЛО завернула Академия наук СССР.

Сложилась странная ситуация. С одной стороны, истории о наблюдении НЛО и теории об их происхождении регулярно появлялись в научно-популярных журналах, вроде «Знание — сила» и «Техника — молодежи», с другой — множество маститых ученых выступали с критикой этих случаев и призывали не обращать на них внимания. Но свидетельства продолжали появляться. В 1967 году в журнале «Знание и труд» опубликовали большую подборку рассказов очевидцев НЛО.

Был солнечный осенний день. Примерно в 17:30 я заметил на южной стороне небосклона, под углом 45-50 градусов над горизонтом, невероятно яркий предмет. Его свет был похож на свет вольтовой дуги при электросварке. В таком состоянии, не двигаясь и не меняя яркости, этот предмет находился примерно с полчаса, а может, и больше Иван Скрипка, очевидец из статьи в журнале «Знание и труд», № 1 за 1967 год

В середине 1970-х феномен НЛО несколько раз обсуждался в популярнейшей передаче «Очевидное — невероятное» Сергея Капицы. Особенное впечатление на зрителей произвел знаменитый выпуск 1976 года о феномене Бермудского треугольника. Главным экспертом той программы выступил Владимир Ажажа, который через пару лет станет одним из главных уфологов СССР.

Эта передача произвела такой эффект, что на нее в юмористическом ключе отозвался Владимир Высоцкий. Его песня «Письмо в редакцию телевизионной передачи "Очевидное — невероятное" из сумасшедшего дома — с Канатчиковой дачи» стала народной и разошлась цитаты, используемые до сих пор.

Уважаемый редактор!

Может, лучше про реактор?

Про любимый лунный трактор?

Ведь нельзя же — год подряд

То тарелками пугают

Дескать, подлые, летают,

То у вас собаки лают,

То руины говорят!



Появилась эта песня в 1977 году, когда случилось то самое «Петрозаводское диво». Наконец власти сдались и создали официальную комиссию по изучению аномальных явлений.

Сколько инопланетян поймали советские академики?

Как рассказал один из руководителей программы Академии наук СССР по изучению аномалий Юлий Платов, комиссия была создана в первую очередь для того, чтобы объяснить случившееся в Петрозаводске.

Эксперты знали, что жители наблюдали пуск ракеты с космодрома Плесецк, но нужно было более подробное и официальное разъяснение. Сотрудники комиссии прибыли в Петрозаводск, опросили жителей и подтвердили, что речь шла о ракете. Более того, истории о странных отверстиях в окнах некоторых квартир подтверждения не получили.

С 1978 по 1991 год было проанализировано около трех тысяч сообщений об НЛО. Более 90 процентов из них оказались событиями техногенного характера — чаще всего это были все те же пуски ракет и метеозонды. По оставшимся 10 процентам объяснения не нашлось в основном из-за отсутствия достаточной информации.

К концу 1980-х, после начала перестройки и объявления гласности, материалы о пришельцах и НЛО хлынули в советские СМИ почти неконтролируемым потоком.

В 1989 году на советском телевидении стартовала целая программа «НЛО: необъявленный визит», в которой ее автор и ведущий Александр Мягченков разбирал случаи наблюдения неопознанных объектов с учеными и уфологами, а корреспонденты общались с очевидцами.

Посмотрела в окно — и действительно какой-то висит объект объемом очень небольшим, но значительно больше, чем звезда. (…) И еще что было интересно — лучики отходили, три луча. Один длинный, который был направлен прямо на телебашню, и два коротких под углом жительница северо-востока Москвы в интервью программе «НЛО: необъявленный визит», 9 ноября 1989 года

Эта довольно безобидная программа, вызывавшая, кстати, шквал критики зрителей, стала предтечей куда более сомнительных и маргинальных телешоу, которые позже появятся на российском телевидении.

Постсоветские инопланетяне

После распада СССР в 1991 году количество программ, статей и книг, посвященных НЛО и пришельцам, превысило все разумные значения. В тяжелое кризисное время граждане большой распавшейся страны были готовы поверить во что угодно, даже в самое фантастическое. Вспомнить только, как советские люди повально заряжали воду у телевизоров.

Неудивительно, что внимание россиян захватило внезапное появление пришельца в небольшом городке Кыштым Челябинской области. В мае 1996 года страдавшая психическим заболеванием пенсионерка Тамара Просвирина нашла на кладбище маленькое человекообразное существо.

По словам Просвириной, существо, которое она назвала Алешенькой, некоторое время прожило у нее, что подтвердила позже ее невестка. Затем «мумию инопланетянина» украл у пожилой женщины Владимир Нуртдинов, который, попавшись на воровстве кабеля, рассказал об этом следователю милиции.

Другой следователь, Владимир Бендлин, решил провести собственное расследование после того, как его руководство отказалось разбирать это дело. Он тоже был уверен, что имеет дело с пришельцем, ведь о них трезвонили все медиа.

Бендлин вызвал уфологов из «Звездной академии НЛО-контакта по методу Золотова», которые забрали Алешеньку и пропали. Только в 2019 году лидер тех самых уфологов Галина Семенкова призналась, что отдала мумию на судмедэкспертизу. Алешенька оказался недоразвитым человеческим плодом со множеством отклонений в развитии, а появился он на кладбище, видимо, в результате выкидыша, случившегося у неизвестной жительницы Кыштыма.

Впрочем, фурор Алешенька произвел и впрямь феноменальный. Про него вышло множество телевизионных программ, а некоторые писатели и музыканты продолжают посвящать ему свои произведения.

Инопланетяне в отставке

Пришельцы и паранормальные явления преследовали россиян с телеэкранов вплоть до конца нулевых. Программы вроде «Необъяснимо, но факт» и передачи про аномальные явления на РЕН ТВ распространяли множество мифов и давали площадку весьма сомнительным экспертам. Вместе с ними россияне наблюдали за похищениями людей инопланетянами и отчаянно пытались приблизиться к разгадке тайн гигантских кругов на полях. Но у человечества нашлись дела поважнее, поэтому интерес к инопланетным цивилизациям в конце концов сошел на нет.

Эфиры, посвященные контактам с внеземными цивилизациями, до сих пор можно встретить на ТВ, но былых рейтингов они не приносят

Что же, человечество отправило инопланетян в отставку окончательно? Не совсем. В 2023 году весь мир наблюдал за тем, как в Сенате США с показаниями выступал бывший разведчик Дэвид Груш, который утверждает, что правительство прячет от простых людей пришельцев и их тарелки.

А в Мексике парламентариев дважды развлекал уфолог Хайме Мауссан с мумиями инопланетян, которые оказались подделками из клея и костей животных. Эти выступления скорее напоминали очередную серию передачи о невероятном с российского ТВ 2000-х, чем серьезные правительственные мероприятия.

Зачем правительствам США и Мексики понадобились эти шоу — неизвестно. В России место инопланетян в телеэфире пока занимают экстрасенсы и нумерологи. О гостях из иных миров регулярно вспоминает разве что певица Катя Лель. В сентябре 2023 года она, например, заявила, что именно те инопланетяне, которых показал мексиканским депутатам Мауссан, украли у нее зубы в 1991 году, так что уфолог старался не зря. Вполне возможно, что пришельцы скоро вернутся и порадуют нас новыми трюками.

Впрочем, как показывает опрос ВЦИОМ 2023 года, каждый десятый россиянин верит, что в ближайшие 50 лет инопланетяне наконец высадятся на нашей планете. Кстати, в городе Великий Гусляр они уже сейчас ходят по улицам, никого не стесняясь.

Познакомиться с ними поближе можно, посмотрев комедийный сериал «Очевидное невероятное» в онлайн-кинотеатре Okko.

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