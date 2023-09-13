Катя Лель опознала укравших ее зубы инопланетян в найденных в Мексике пришельцах

48-летняя российская певица Катя Лель заявила, что обнаруженные в Мексике тела неизвестных существ являются инопланетянами, которые украли ее зубы 32 года назад. Об этом она сообщила в разговоре с Telegram-каналом Shot.

Исполнительница поведала, что найденные мексиканским уфологом пришельцы напоминают существ, с которыми она контактировала в возрасте 16 лет.

«Я очень рада, что процесс запустился! Их большое количество разных цивилизаций. Начинаем удивляться новым открытиям», — сообщила артистка, добавив, что правду пора знать всем.

12 сентября стало известно, что журналист и уфолог Хайме Мауссан показал в мексиканском парламенте предполагаемых «инопланетян» и под присягой поклялся в их подлинности.

О контакте с инопланетянами Лель рассказала летом прошлого года. Исполнительница поведала, что встреча с пришельцами состоялась, когда ей было 16 лет и она вместе с семьей на кухне пила кофе. Лель и ее близкие увидели «зеленое свечение», после чего у артистки пропали зубы.

«Когда мы увидели свечение за окном, у меня исчезли все зубы без боли и крови. Сестре оставили память, она мне и сказала: "Открой свой рот, у тебя нет зубов". Мы все видели, и нам не стерли память. Это сейчас смешно. Но тогда не было ни крови, ни боли: заросшие лунки, как будто зубов не было никогда», — сообщила певица.

Звезда добавила, что спустя время она оказалась на космическом корабле инопланетян, где слышала их разговоры.

В июне этого года Лель заявила о спасении мира пришельцами.