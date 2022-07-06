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Катя Лель заявила о краже своих зубов инопланетянами

Катя Лель рассказала о случае кражи своих зубов инопланетянами

Фото: Анатолий Ломохов / Global Look Press

47-летняя российская певица и автор песен Катя Лель рассказала о случае кражи своих зубов инопланетянами. Об этом она заявила в рамках шоу Epic Fighting Championship на YouTube.

Исполнительница поведала, что встреча с пришельцами состоялась, когда ей было 16 лет и она вместе с семьей на кухне пила кофе. Лель и ее близкие увидели «зеленое свечение», после чего у артистки пропали зубы.

«Когда мы увидели свечение за окном, у меня исчезли все зубы без боли и крови. Сестре оставили память, она мне и сказала: "Открой свой рот, у тебя нет зубов". Мы все видели, и нам не стерли память. Это сейчас смешно. Но тогда не было ни крови, ни боли: заросшие лунки, как будто зубов не было никогда», — сообщила певица.

Звезда добавила, что спустя время она оказалась на космическом корабле инопланетян, где слышала их разговоры: «А через неделю я сидела у них на корабле, слышала эти голоса. Они делали такое торможение, когда ты не понимаешь, где ты и кто. Потому что, если бы я тогда врубилась, что я у них на корабле, у меня был бы разрыв сердца».

Ранее Катя Лель рассказала, что в 2007 году ее треки «Мой мармеладный» и «Муси-пуси» хотела выкупить колумбийская исполнительница Шакира для личного исполнения.

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Анастасия Астахова
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