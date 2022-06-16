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Катя Лель рассказала о намерении певицы Шакиры выкупить ее хиты

Катя Лель рассказала о намерении Шакиры выкупить ее хиты «Мой мармеладный» и «Муси-пуси»

Фото: Анатолий Ломохов / Global Look Press

47-летняя российская певица Катя Лель рассказала, что в 2007 году ее треки «Мой мармеладный» и «Муси-пуси» хотела выкупить колумбийская исполнительница Шакира для личного исполнения. Об этом артистка сообщила в интервью на YouTube-канале «Муз-ТВ».

По словам исполнительницы, в тот момент ее продюсер Максим Фадеев отказался от сделки с Шакирой и лейблом «Universal Music» и не стал продавать хиты Лель. Причиной тому послужили судебные разбирательства артистки с бывшим продюсером Александром Волковым.

Исполнительницы хита «Мой мармеладный» поведала, что не знала о желании колумбийской певицы приобрести ее песни, а когда Фадеев все рассказал — очень расстроилась из-за срыва сделки.

«Мне хотелось рыдать. Ты мне так просто об этом говоришь? Ты мог бы вообще, Макс, не работать никогда и ничего больше не делать», — заявила артистка.

В апреле прошлого года Катя Лель предсказала дату появления инопланетян на Земле. По словам исполнительницы, вторжение НЛО случится до 2030 года. Она добавила, что ей снился сон о том, что на планету прилетели пришельцы.

Ранее звездный адвокат предрек депортированной из России певице Наргиз Закировой тюремный срок, если она будет исполнять песни Максима Фадеева.

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Анастасия Астахова
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