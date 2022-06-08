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Адвокат предрек певице Наргиз тюремное заключение за исполнение песен Фадеева

Адвокат предрек Наргиз тюремное заключение сроком до 3 лет за исполнение песен Фадеева
Наргиз Закирова

Наргиз Закирова. Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Звездный адвокат Андрей Алешкин предрек депортированной из России певице Наргиз Закировой тюремный срок, если она будет исполнять песни Максима Фадеева. Об этом сообщает KP.RU.

Ранее певица уведомила поклонников о том, что вернет в свой репертуар «полюбившиеся» слушателям треки. «Вы снова услышите хиты, которые очень любите», — поделилась артистка. На это отреагировал экс-продюсер исполнительницы Максим Фадеев.

Именно ему как автору принадлежат самые прослушиваемые композиции, которые исполняла Наргиз до скандального ухода из лейбла продюсера: «Нежность», «Мы вдвоем» и «Нас бьют — мы летаем». После разрыва с Закировой Фадеев запретил певице исполнять его репертуар.

«Во-первых, это уголовная статья, и неважно, в каком регионе она находится. Во-вторых, это заявление меня улыбнуло: этим Наргиз только подтвердила, что без моих песен и музыки она никто. Обычная караоке-певица. Сейчас она вызывает у меня только смех и испанский стыд», — поделился продюсер после новости и возвращении прежнего репертуара Наргиз.

Своим мнением также поделился звездный юрист, который поведал, что за незаконное использование объектов авторского права Наргиз Закировой может грозить тюремное заключение: «Кроме этого есть и право на моральную компенсацию в рамках гражданского судопроизводства, то есть Максим Фадеев может потребовать возмещения вреда. Остается только вопрос в юрисдикции. Поскольку Наргиз покинула Россию, то судиться для большего эффекта придется в Узбекистане, хотя я не исключаю и суды в РФ. По нашим законам, за исполнение чужих песен Наргиз грозит до трех лет лишения свободы».

Ранее артистке запретили въезд в Россию на 50 лет.

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Анастасия Астахова
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