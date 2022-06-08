Адвокат предрек певице Наргиз тюремное заключение за исполнение песен Фадеева

Адвокат предрек Наргиз тюремное заключение сроком до 3 лет за исполнение песен Фадеева

Звездный адвокат Андрей Алешкин предрек депортированной из России певице Наргиз Закировой тюремный срок, если она будет исполнять песни Максима Фадеева. Об этом сообщает KP.RU.

Ранее певица уведомила поклонников о том, что вернет в свой репертуар «полюбившиеся» слушателям треки. «Вы снова услышите хиты, которые очень любите», — поделилась артистка. На это отреагировал экс-продюсер исполнительницы Максим Фадеев.

Именно ему как автору принадлежат самые прослушиваемые композиции, которые исполняла Наргиз до скандального ухода из лейбла продюсера: «Нежность», «Мы вдвоем» и «Нас бьют — мы летаем». После разрыва с Закировой Фадеев запретил певице исполнять его репертуар.

«Во-первых, это уголовная статья, и неважно, в каком регионе она находится. Во-вторых, это заявление меня улыбнуло: этим Наргиз только подтвердила, что без моих песен и музыки она никто. Обычная караоке-певица. Сейчас она вызывает у меня только смех и испанский стыд», — поделился продюсер после новости и возвращении прежнего репертуара Наргиз.

Своим мнением также поделился звездный юрист, который поведал, что за незаконное использование объектов авторского права Наргиз Закировой может грозить тюремное заключение: «Кроме этого есть и право на моральную компенсацию в рамках гражданского судопроизводства, то есть Максим Фадеев может потребовать возмещения вреда. Остается только вопрос в юрисдикции. Поскольку Наргиз покинула Россию, то судиться для большего эффекта придется в Узбекистане, хотя я не исключаю и суды в РФ. По нашим законам, за исполнение чужих песен Наргиз грозит до трех лет лишения свободы».

Ранее артистке запретили въезд в Россию на 50 лет.