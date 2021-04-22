Катя Лель предсказала дату появления инопланетян на Земле

Певица Катя Лель в ходе шоу «Алена, блин!» предсказала дату появления инопланетян на Земле. Программа была опубликована на YouTube-канале Super.

Артистка считает, что вторжение НЛО случится до 2030 года. Она добавила, что ей снился сон о том, что на планету прилетели пришельцы. «Я была рада, что они решились заявить о себе человечеству. Да, это будет непростое принятие людей, но оно должно произойти», — сказала исполнительница.

Лель заявила, что люди — эксперимент высших цивилизаций. По ее словам, она всегда чувствует энергию инопланетян, так как они всегда рядом, а сама певица видит их тарелки в центре Москвы.

Артистка также утверждает, что пришельцы наделили ее особым даром исцеления. Ей якобы удалось излечить плечо костюмеру и помочь подруге с тромбофлебитом.

Катя Лель (настоящее имя Екатерина Чупринина) — 46-летняя российская исполнительница. Она записала такие композиции, как «Мой мармеладный», «Огни», «Я по тебе скучаю», «Горошины», «Долетай» и «Две капельки».