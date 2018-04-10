Катя Лель раскрыла истинное значение «муа-муа» и «джага-джага»

Певица Катя Лель прокомментировала в Twitter пост интернет-пользователя, порассуждавшего о значении фраз «муа-муа» и «джага-джага» из ее песни «Мой мармеладный».

«В детстве поинтересовалась у кого-то из взрослых что за загадочное "муа-муа" и "джага-джага" Катя Лель предлагает попробовать, а мне многозначительно ответили, что я вырасту и узнаю. Ну вот я выросла и по ощущениям попробовала только говна на лопате», — написала @liberaI666.

«Если честно, я тоже», — ответила исполнительница.

Аккаунт Лель в Twitter не верифицирован, однако на него активно ссылаются другие представители шоу-бизнеса, в том числе телеканал Муз-тв. На официальном сайте исполнительницы присутствует ссылка на другой, пустой аккаунт.

В композиции, вышедшей в 2004 году, Лель предлагает слушателю попробовать «муа-муа», «джага-джага» и «ммм-ммм», отмечая, что ей «это надо, надо». О чем именно идет речь, в композиции не раскрывается. Трек вошел в альбом певицы «Джага-джага».

Катя Лель (настоящее имя Екатерина Чупринина) — 43-летняя российская исполнительница. Она также записала такие композиции, как «Огни», «Я по тебе скучаю», «Горошины», «Долетай» и «Две капельки».

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