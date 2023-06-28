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13:16, 28 июня 2023Культура

Катя Лель заявила о спасении мира инопланетянами

Певица Катя Лель заявила, что инопланетяне спасли мир от ядерной войны

Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com

Российская певица и автор песен Катя Лель заявила, что инопланетяне несколько раз спасали мир от ядерной войны. Об этом она рассказала в ходе интервью для YouTube-канала «Историс — Откройте, Давид!».

Лель отметила, что человечеством «играют» и «проверяют». «По вселенским законам они не имеют права вторгаться в ситуации человека, не имеют, но когда уже человечество себя само уничтожает вот так, как сейчас есть, и есть риск — полное уничтожение планеты, то уже несколько раз, есть доказательства, эта информация есть у людей знающих, они спасали от ядерной войны человечество и не раз», — поделилась исполнительница.

Ранее Катя Лель заявила, что излечила российскую балерину Анастасию Волочкову с помощью особого дара, которым она обладает. До этого певица рассказала о случае кражи у нее зубов инопланетянами. По ее словам, встреча с пришельцами состоялась, когда ей было 16 лет и она вместе с семьей на кухне пила кофе. Лель и ее близкие увидели «зеленое свечение», после чего у артистки пропали зубы.

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    Варвара Кошечкина
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