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15:23, 24 января 2023Культура

Катя Лель излечила Волочкову с помощью особого дара

Катя Лель заявила, что излечила балерину Анастасию Волочкову с помощью особого дара

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Российская певица и автор песен Катя Лель заявила, что излечила российскую балерину Анастасию Волочкову с помощью особого дара, которым она обладает. Об этом сообщает «Звук Медиа».

По словам Лель, она обладает сакральными знаниями и может лечить людей на расстоянии. Исполнительница почувствовала, что балерина испытывает сильную боль в левом бедре, и предложила ей помощь. «Через меня высшая сила перенаправляет исцеляющую энергию, и чудо происходит», — рассказала певица.

Лель уточнила, что целительная мощь помогает только тем, кто умеет прощать, отпускать прошлое и верит в Бога.

Ранее певица рассказала о случае кражи своих зубов инопланетянами. По ее словам, встреча с пришельцами состоялась, когда ей было 16 лет и она вместе с семьей на кухне пила кофе. Лель и ее близкие увидели «зеленое свечение», после чего у артистки пропали зубы.

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Варвара Кошечкина
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