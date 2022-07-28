В России оштрафовали Tinder на 2 миллиона рублей

Суд в Москве оштрафовал компанию-владельца сервиса знакомств Tinder на 2 миллиона рублей

Мировой суд Москвы оштрафовал на 2 миллиона рублей компанию-владельца сервиса знакомств Tinder за отказ локализовать данные российских пользователей. Об этом сообщает РИА Новости.

«Признать виновным Match Group LLC и назначить наказание в виде административного штрафа в размере 2 миллиона рублей», — зачитал решение судья Тимур Вахрамеев.

Уточняется, что протокол об административном правонарушении был составлен по части 8 статьи 13.11 КоАП РФ. Роскомнадзор направил Match Group LLC требование о локализации персональных данных в России, однако компания так и не сделала этого.

Match Group LLC — американская технологическая компания, которой принадлежит мобильное приложение для онлайн-знакомств Tinder.

Ранее, 28 июля, Мировой суд Москвы оштрафовал американский мессенджер Snapchat на 1 миллион рублей за отказ локализовать данные россиян. Кроме того, за повторный отказ локализовать данные суд оштрафовал мессенджер WhatsApp на 18 миллионов рублей.