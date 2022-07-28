WhatsApp оштрафовали в России на 18 миллионов рублей

Суд в Москве оштрафовал мессенджер WhatsApp на 18 миллионов рублей

Мировой суд Москвы оштрафовал мессенджер WhatsApp на 18 миллионов рублей за повторный отказ локализовать данные россиян. Об этом сообщает ТАСС.

«Суд постановил признать виновным WhatsApp LLC по части 9 статьи 13.11 КоАП РФ и назначить компании наказание в виде штрафа в размере 18 миллионов рублей», — зачитал решение судья Тимур Вахрамеев. Отмечается, что представитель компании на заседание не явился, хотя был уведомлен о нем.

Ранее сообщалось, что дело об административном правонарушении в отношении WhatsApp было возбуждено на основании протокола, составленного Роскомнадзором. Это не первый штраф для WhatsApp, вынесенный в России. В августе 2021 года за отказ локализовать данные российских пользователей мессенджер оштрафовали на 4 миллиона рублей.

Ранее, 28 июля, Мировой суд Москвы оштрафовал американский мессенджер Snapchat за отказ локализовать данные россиян на территории РФ. Компанию обязали выплатить штраф в размере 1 миллиона рублей.