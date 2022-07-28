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WhatsApp оштрафовали в России на 18 миллионов рублей

Суд в Москве оштрафовал мессенджер WhatsApp на 18 миллионов рублей

Фото: Karl-Josef Hildenbrand / DPA / Globallookpress.com

Мировой суд Москвы оштрафовал мессенджер WhatsApp на 18 миллионов рублей за повторный отказ локализовать данные россиян. Об этом сообщает ТАСС.

«Суд постановил признать виновным WhatsApp LLC по части 9 статьи 13.11 КоАП РФ и назначить компании наказание в виде штрафа в размере 18 миллионов рублей», — зачитал решение судья Тимур Вахрамеев. Отмечается, что представитель компании на заседание не явился, хотя был уведомлен о нем.

Ранее сообщалось, что дело об административном правонарушении в отношении WhatsApp было возбуждено на основании протокола, составленного Роскомнадзором. Это не первый штраф для WhatsApp, вынесенный в России. В августе 2021 года за отказ локализовать данные российских пользователей мессенджер оштрафовали на 4 миллиона рублей.

Ранее, 28 июля, Мировой суд Москвы оштрафовал американский мессенджер Snapchat за отказ локализовать данные россиян на территории РФ. Компанию обязали выплатить штраф в размере 1 миллиона рублей.

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Денис Савосин
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