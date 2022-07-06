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Российский суд пригрозил WhatsApp многомиллионным штрафом

WhatsApp грозит штраф в размере ₽80 млн за повторный отказ локализовать данные россиян

Фото: Fabian Sommer / dpa / Global Look Press

Мессенджеру WhatsApp грозит штраф в размере 80 миллионов рублей за повторный отказ локализовать данные россиян, протокол будет рассмотрен 28 июля. Об этом сообщает РИА Новости с ссылкой на пресс-службу Таганского суда Москвы.

«К мировому судье судебного участка № 422 Таганского района города Москвы поступил административный материал, возбужденный на основании протокола об административных правонарушениях, составленного Роскомнадзором, в отношении: Вотсап (WhatsApp LLC) по части 9 статьи 13.11 КоАП РФ. Судебное заседание назначено на 28 июня в 10.30», — сказала собеседница агентства.

В январе американские компании Google, Meta Platforms (признана экстремистской организацией и запрещена в России), WhatsApp оплатили многомиллионные штрафы за нарушение законодательства о локализации данных россиян.

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Марина Совина
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