Google, Facebook и WhatsApp оплатили многомиллионные штрафы

Американские компании Google, Facebook (Meta Platforms), WhatsApp оплатили многомиллионные штрафы за нарушение законодательства о локализации данных россиян. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Роскомнадзор.

«Google, WhatsApp и Facebook оплатили назначенные судом штрафы в размере 22 миллионов рублей», — уточнили в пресс-службе суда.

В Роскомнадзоре добавили, что на данный момент штраф не оплатила компания Twitter.

Ранее Таганский районный суд Москвы оштрафовал компанию Google более чем на семь миллиардов рублей за систематическое неудаление запрещенной в России информации. Корпорация была признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 5 статьи 13.41 КоАП («Неудаление владельцем сайта информации, обязанность по удалению которой предусмотрена законодательством РФ»). Общая сумма оборотного штрафа составила более 7,2 миллиарда рублей.

1 января 2022 года в России начал действовать закон о «приземлении» иностранных IT-корпораций. Теперь, если суточная аудитория онлайн-ресурсов зарегистрированной за пределами страны организации превышает отметку в 500 тысяч человек, компания обязана открыть в России филиал, представительство или другое уполномоченное юрлицо.