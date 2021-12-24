На Google наложили первый в России оборотный штраф в 7,2 миллиарда рублей

Таганский районный суд Москвы оштрафовал компанию Google более чем на семь миллиардов рублей за систематическое неудаление запрещенной в России информации, сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе суда. Корпорация была признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 5 статьи 13.41 КоАП («Неудаление владельцем сайта информации, обязанность по удалению которой предусмотрена законодательством РФ»). Общая сумма оборотного штрафа составила более 7,2 миллиарда рублей.

Решение об оборотном штрафе было принято в связи с тем, что нарушение было повторным. Согласно части 5 статьи 13.41 КоАП, размер оборотного штрафа составляет от одной двадцатой до одной десятой выручки компании за год, предшествовавший году, в котором было выявлено правонарушение. При этом размер штрафа должен быть не менее четырех миллионов рублей. Как отмечает РБК, выручка российского подразделения Google ООО «Гугл» в 2020 году составляла 85 миллиардов рублей, а чистая прибыль — 1,73 миллиарда.

Глава Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты Екатерина Мизулина, комментируя решение суда, отметила, что это первый подобный прецедент в России. При этом, по ее словам, в западных странах Google регулярно получает подобные крупные штрафы.

Сегодняшнее решение суда по оборотному штрафу в отношении Google говорит о том, что «вольница» с распространением деструктивного контента в сети закончилась. Российское государство впредь не намерено мириться с распространением опасных материалов в Интернете, особенно распространяемых в детской и подростковой среде Екатерина Мизулина глава Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты

Решение суда также прокомментировали в Google. «Мы изучим решение суда и после этого определим дальнейшие шаги», — сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе.

Причиной штрафов стало систематическое нарушение российского законодательства

Компанию Google неоднократно предупреждали о грозящем ей оборотном штрафе. В октябре Мизулина заявляла, что размер штрафа может составить до 22 миллиардов рублей.

Лига безопасного интернета приводила данные о выручке компании, отличные от данных РБК. Согласно сведениям организации, годовая выручка Google в России за 2020 год составила 220 миллиардов рублей. Сюда входят доходы от продажи программного обеспечения, а также от рекламы, которую продают все дочерние структуры Google LLC, в том числе ООО «Гугл рус». Как поясняла Мизулина, за нарушение компании грозил штраф на сумму до 10 процентов от прибыли. «Таким образом, штраф может составить от 14 до 22 миллиардов рублей, (в зависимости от учета выручки ООО "Гугл Рус")», — заявляла глава Лиги безопасного интернета.

Тогда же заместитель главы Роскомнадзора Вадим Субботин сообщил, что с начала 2021 года в отношении Google было составлено 16 протоколов за «систематическое нарушение российского законодательства». В тот же день на запрос российских СМИ ответила пресс-служба корпорации. Американская компания сообщила, что оплатила в России все штрафы, решения по которым вступили в силу. Точная сумма, которую компания заплатила за нарушения российского законодательства, не называлась.

Роскомнадзор грозил оборотными штрафами и другим IT-корпорациям

Компания Google оказалась далеко не единственным IT-гигантом, которому пригрозили штрафами в Роскомнадзоре. В сентябре представители ведомства заявили о готовности назначать оборотные штрафы и против других крупных американский IT-компаний. Подобными санкциями тогда также пригрозили Facebook и Twitter.

«В ближайшее время мы будем принимать решение о применении оборотных штрафов по ряду этих компаний. По тем, по которым у нас уже имеются основания применить штраф, мы его планируем применить. Это зарубежные компании — это Facebook, Google и Twitter», — заявлял Субботин.

В Роскомнадзоре пояснили, что оборотные штрафы могут быть применены за отказ IT-гигантов удалять запрещенный на территории России контент. Facebook, Google, Twitter и некоторые другие зарубежные компании на тот момент уже неоднократно получали взыскания за подобные нарушения российского законодательства. Однако до этого российские власти не применяли оборотные штрафы.

Оборотный штраф — самое строгое наказание по статье КоАП «Нарушение порядка ограничения доступа к информации, доступ к которой подлежит ограничению». Они назначаются за повторное нарушение порядка ограничения доступа к запрещенной информации. Особенность штрафа состоит в том, что его размер зависит от выручки компании — чем больше зарабатывает Google или другая корпорация, тем выше сумма штрафа.