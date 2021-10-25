В Google сообщили об оплате всех выписанных в России штрафов

Google оплатила в России все штрафы, решения по которым вступили в силу

Американская компания Google оплатила в России все штрафы, решения по которым вступили в силу. Точная сумма не называется, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу корпорации.

Отмечается, что штрафы Google «закрыла» в сроки, предусмотренные для оплаты.

25 октября глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев со ссылкой на представителей американской компании заявил, что компания оплатила штрафы на сумму 32,5 миллиона рублей. Они были наложены на Google за неудаление запрещенного в России контента.