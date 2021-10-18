Роскомнадзор отчитался об удалении 400 тысяч запрещенных материалов

Роскомнадзор: с начала года заблокировано 427 тысяч материалов с запрещенным контентом

С начала года Роскомнадзор заблокировал более 400 тысяч материалов, содержавших запрещенный российским законодательством контент. При этом почти половину подобных постов соцсети удалили самостоятельно, сообщается в Telegram-канале ведомства.

Всего с января по сентябрь 2021 года заблокировано более 427 тысяч запрещенных материалов. В регуляторе также отчитались об удалении 166 тысяч публикаций, в которых содержалась пропаганда наркотиков, самоубийства или детская порнография. Как подчеркнули в Роскомнадзоре, это на 42 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года.

При этом социальные сети самостоятельно удалили более 45 процентов подобных постов. В то же время в регуляторе добавили, что чаще всего такую информацию не блокировали Facebook и YouTube.

Ранее, в сентябре, в Роскомнадзоре рассказали о планах запустить систему «Окулус», которая будет искать запрещенный контент в видеофайлах и изображениях. С помощью искусственного интеллекта ведомство будет искать экстремистские и порнографические материалы, пропаганду наркотиков, призывы к массовым беспорядкам и самоубийству. Запустить «Окулус» планируется в 2022 году.

С 1 февраля 2021 года в России вступили в силу поправки к закону «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Теперь соцсети обязаны самостоятельно находить и блокировать опасный контент. К нему относится детская порнография, информация, склоняющая детей к совершению опасных незаконных действий, сведения о способах совершения самоубийства и призывы к нему, реклама дистанционной продажи алкоголя или интернет-казино, призывы к массовым беспорядкам, экстремизму, терроризму и участию в несогласованных публичных мероприятиях.