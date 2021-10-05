Facebook в России пригрозили штрафом в размере до 10 процентов годовой выручки

Роскомнадзор: Facebook повторно не удалила незаконные материалы, ей грозит оборотный штраф

Роскомнадзор составил в отношении Facebook административный протокол за повторное неудаление запрещенной на территории России информации. Американской компании грозит оборотный штраф, сообщает РИА Новости.

«Роскомнадзор в присутствии представителя компании Facebook Inc. составил административный протокол по части 5 статьи 13.41 КоАП РФ за повторное нарушение порядка ограничения доступа к материалам, содержащим запрещенную информацию, в социальных сетях Facebook и Instagram. Протокол будет передан в суд, который определит дату заседания», — говорится в официальном заявлении.

Отмечается, что за повторное правонарушение компании грозит штраф в размере от 5 до 10 процентов годовой выручки. Точную сумму штрафа определит суд, добавили в Роскомнадзоре.

Ранее представители Роскомнадзора заявили о готовности назначать оборотные штрафы против крупных американский IT-компаний, включая Facebook. Тогда сообщалось, что оборотные штрафы могут применить за их отказ удалять запрещенный на территории России контент.

14 сентября Facebook обязали выплатить еще 21 миллион рублей в России. Таким образом, общая сумма штрафов, которые российский суд требует от платформы, превысила 90 миллионов рублей.