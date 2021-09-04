Facebook и Telegram пригрозили штрафами вслед за Twitter

Facebook, Telegram и Twitter могут оштрафовать на сумму более 50 миллионов рублей

Американской социальной сети Facebook и мессенджеру Telegram вслед за Twitter пригрозили штрафами за отказ удалить запрещенную информацию. Об этом сообщает РИА Новости.

Дело рассмотрят в мировом суде в Москве 14 сентября. Facebook могут оштрафовать на сумму до 28 миллионов рублей. В суд подано пять протоколов по частям 2 и 4 статьи 13.41 КоАП («Нарушение порядка ограничения доступа к информации»). Telegram грозит штраф в 12 миллионов.

Ранее сообщалось, что американской компании Twitter пригрозили штрафом на 16 миллионов рублей, если она не удалит запрещенный контент со своей платформы. Компании грозят штрафы на сумму более 50 миллионов рублей.