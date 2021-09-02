WhatsApp оштрафовали на сотни миллионов евро

Принадлежащий Facebook WhatsApp обязали выплатить штраф в сотни миллионов евро из-за недостаточной прозрачности в вопросах обработки персональных данных, пишет Bloomberg.

Решение приняла Ирландская комиссия по защите данных. Ведомство обнаружило нарушения в том, как сервис объяснил способы обработки информации пользовательской и иной, а также данных, которыми WhatsApp делилась с другими компаниями Facebook. Кроме того, ведомство заявило, что предпишет сервису привести свою деятельность в соответствие с правилами.

Речь идет о сумме в 225 миллионов евро (266 миллионов долларов). Представитель WhatsApp заявил, что компания не согласна с решением и считает санкции непропорциональным. Штраф намереваются оспорить.

В конце августа мессенджер также оштрафовали в России. Вместе с Twitter и Facebook его обязали выплатить миллионы рублей за отказ локализовать данные российских пользователей на территории страны. Для WhatsApp это первый штраф, вынесенный российским судом.

