Google обжалует штраф на полмиллиарда евро

Компания Google заявила, что обжалует «несоразмерный» штраф в полмиллиарда евро (591 миллион долларов), наложенный французским антимонопольным ведомством в июле. Об этом сообщает Reuters.

Ведомство оштрафовало американскую компанию за нарушение авторских прав в сервисе Google News. Тогда технологический гигант не смог договориться с французскими новостными издателями о сумме компенсации за использование контента. Google не выполнила временное распоряжение антимонопольного органа, согласно которому должно была провести переговоры по просьбе любого издателя не позднее трех месяцев. По этой причине компанию обязали в течение двух месяцев предоставить план действий по этому вопросу, указав, что иначе штрафы вырастут до 900 тысяч евро в день.

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Комментируя намерение оспорить решение антимонопольного ведомства, глава Google France Себастьян Миссонфе заявил, что компания не согласна с размером штрафа и юридической аргументацией.

Решение французских властей последовало на фоне растущего международного давления на онлайн-платформы, которые вынудили делиться большей прибылью с новостными агентствами за право перепечатки новостей, что является основным источником прибыли для некоторых из них. Google находится под пристальным вниманием Франции с начала лета. Государство добилось от компании согласия на то, чтобы внести изменения в работу сервисов онлайн-рекламы. Тогда Google оштрафовали на 220 миллионов евро за злоупотребление положением на рынке. При этом власти заявили, что даже снизили сумму штрафа.