Во Франции Google оштрафовали на полмиллиарда евро

Французская антимонопольная служба оштрафовала американскую компанию Google на 500 миллионов евро за нарушение авторских прав в сервисе Google News, сообщает Reuters.

Технологический гигант не смог договориться с ведущими французскими издателями новостей о сумме компенсации за использование контента, тем самым не выполнив временное распоряжение антимонопольного органа. В документе говорилось, что Google должен не позднее трех месяцев провести переговоры по просьбе любого издателя. Теперь в течение двух месяцев Google обязали предоставить план действий по этому вопросу, иначе штрафы вырастут до 900 тысяч евро в день.

«Мы действовали добросовестно на протяжении всего процесса. Штраф игнорирует наши усилия по достижению соглашения», — заявил представитель Google.

Материалы по теме Час расплаты. Apple, Google и Facebook годами уходили от налогов. Как 130 стран мира заставят их заплатить миллиарды? Срочно в номер Google зарабатывает миллионы на чужом труде. Как сразу несколько стран заставили IT-гиганта платить?

В свою очередь глава антимонопольного органа Изабель де Сильва считает, что компания не выполнила свои обязательства. «Когда орган устанавливает обязательство для компании, оно должно скрупулезно выполняться. В данном случае, к сожалению, этого не произошло», — сказала де Сильва.

В 2019 году во Франции был принят закон о создании смежного права в интересах информационных агентств и редакторов СМИ. Документ расширил права издателей и позволил им рассчитывать на часть рекламного дохода интернет-платформ, использующих новостные материалы. Агрегаторам запретили использовать чужие цитаты и фотографии, разрешив только публикацию заголовков. Тогда Google начал выкладывать заголовки новостей с гиперссылкой на материал, чтобы не выплачивать вознаграждение, что привело к новому противостоянию с издателями. В результате Комитет по конкуренции поддержал журналистов, а французский суд подтвердил это решение.

В середине июня стало известно, что антимонопольные органы Евросоюза проверят действия Google при размещении цифровой рекламы. В ЕС выяснят, не нарушает ли компания права рекламодателей, издательств, посредников и конкурентов.

А в начале месяца Франция добилась от Google согласия внести изменения в работу сервисов онлайн-рекламы. Компанию оштрафовали на 220 миллионов евро за злоупотребление положением на рынке. При этом власти указали, что даже снизили сумму штрафа.