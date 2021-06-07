Франция заявила о беспрецедентной победе над Google

Французский антомонопольный регулятор добился от Google беспрецедентного соглашения, по которому компания обязывается внести изменения в работу своих сервисов онлайн-рекламы, пишет Reuters.

Google оштрафовали на 220 миллионов евро за то, что она злоупотребляла своим положением на рынке. Американская компания, как установил регулятор, пользовалась тем, что владельцы размещающих рекламу сайтов практически вынуждены пользоваться ее инструментами.

«Решение о мерах в отношении Google имеет особенное значение: впервые в мировой практике оно фокусируется на сложных, построенных на алгоритмах, процессах аукционов, обеспечивающих работу онлайн-рекламы», — сказала глава французского регулятора Изабелль де Сильва.

Она также уточнила, что в результате соглашения сумма штрафа была снижена, однако конкретных цифр не назвала. В Google, по ее словам, не намерены оспаривать решения антимонопольного ведомства.

Регулятор изучил работу инструментов Google, которые позволяют продавать рекламные объявления в интернете. В ходе расследования выяснилось, что платформа компании Google Ad Manager создавала преимущества для своего собственного маркетплейса онлайн-рекламы AdX, где владельцы сайтов в реальном времени продают рекламные места. Google Ad Manager передавала AdX стратегические данные, а AdX помогала Google Ad Manager получить преимущества на технологическом уровне. В результате соглашения Google обязуется внести изменения в работу своих инструментов.

В мае американская компания также была уличена в том, что она продолжала собирать данные о местоположении своих пользователей даже тогда, когда владельцы смартфонов отключали соответствующую опцию. Об этом свидетельствуют данные расследования, которое началось в 2020 году по инициативе генеральной прокуратуры штата Аризона.