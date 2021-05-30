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В Google признались в слежке за пользователями

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Фото: Daniel Romero / РИА Новости

Google продолжал собирать данные о местоположении своих пользователей, даже когда владельцы смартфонов отключали передачу данных о геолокации. Руководители и инженеры компании признали, что были в курсе слежки. Об этом говорится в документах судебного процесса против компании Google, которые публикует издание Business Insider.

Согласно документам, Google использует различные способы сбора данных о местоположении пользователей, включая Wi-Fi и сторонние приложения, не связанные с Google. Пользователи должны делиться своими данными, чтобы пользоваться приложениями.

Также тестируя версии своей операционной системы Android, Google попытался скрыть настройки конфиденциальности в меню, чтобы пользователи не отключили их.

Джек Мензел (Jack Menzel), бывший вице-президент, курирующий сервис Google Maps, во время дачи показаний заявил, что единственный способ, по которому Google не сможет определить дом или место работы пользователя, — это если юзер намеренно сбросит Google «со следа», установив случайное местоположение.

Google никак не комментирует ситуацию.

Дело против компании Google завели в 2020 году по инициативе генеральной прокуратуры штата Аризоны. Похожий иск подавала компания Boies Schiller Flexner. По информации фирмы, Google незаконно собирал данные юзеров, даже когда они отключали соответствующие функции в своих аккаунтах. Тогда обвинения касались нарушения федерального закона о прослушивании разговоров и закона штата Калифорния о конфиденциальности.

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