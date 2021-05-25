Историю поисковых запросов в Google научились блокировать от посторонних

Американская компания Google объявила о том, что у пользователей ее сервисов появилась новая возможность — теперь они могут защитить историю своих поисковых запросов паролем. Инструкция, с помощью которой можно научиться делать это, опубликована на сайте корпорации.

Для того, чтобы активировать функцию, пользователю необходимо зайти на страницу My Google Activity («Моя активность в Google») и нажать на кнопку Manage My Activity Verification («Управление верификацией доступа к моей активности»). С ее помощью пользователь сможет включить дополнительную проверку, которая заблокирует доступ посторонних к истории — ранее это мог сделать любой человек, имевший физический доступ к устройству.

Отмечается, что возможность защитить паролем историю поиска появилась и в видеохостинге YouTube, принадлежащем Google, и в сервисе Google Assistant.

Кроме того, пользователям предоставят возможность полностью запретить Google сохранять их личные данные на серверах компании либо выбирать, какие именно сведения организации можно сохранять.

Ранее австрийский активист Макс Шремс (Max Schrems) подал жалобу на Google из-за подозрений в постоянной незаконной слежке за пользователями смартфонов с операционной системой Android. Он рассказала о схеме, которая позволяет Google и третьим лицам отслеживать действия пользователей в сети.