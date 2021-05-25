Интернет и СМИ
 
Последние новости
В Белоруссии арестовали задержанную с создателем NEXTA россиянку
Наследники основателя Natura Siberica заявили о «захвате» компании
Попытка подкупить сотрудника ФСБ обошлась иностранцу в миллионы рублей
Эксперт объяснил сходство популярного российского курорта с Монако
Google выпустила новую операционную систему
Макрон проспорил блогерам и устроил концерт «Ультрарвоты» в Елисейском дворце
Найден виновник блокировки Суэцкого канала
Бывший премьер Украины назвал запрет полетов в Белоруссию помощью Лукашенко
В РЖД назвали нужное для строек число заключенных
Новости партнеров

Историю поисковых запросов в Google научились блокировать от посторонних

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Globallookpress.com

Американская компания Google объявила о том, что у пользователей ее сервисов появилась новая возможность — теперь они могут защитить историю своих поисковых запросов паролем. Инструкция, с помощью которой можно научиться делать это, опубликована на сайте корпорации.

Для того, чтобы активировать функцию, пользователю необходимо зайти на страницу My Google Activity («Моя активность в Google») и нажать на кнопку Manage My Activity Verification («Управление верификацией доступа к моей активности»). С ее помощью пользователь сможет включить дополнительную проверку, которая заблокирует доступ посторонних к истории — ранее это мог сделать любой человек, имевший физический доступ к устройству.

Отмечается, что возможность защитить паролем историю поиска появилась и в видеохостинге YouTube, принадлежащем Google, и в сервисе Google Assistant.

Кроме того, пользователям предоставят возможность полностью запретить Google сохранять их личные данные на серверах компании либо выбирать, какие именно сведения организации можно сохранять.

Ранее австрийский активист Макс Шремс (Max Schrems) подал жалобу на Google из-за подозрений в постоянной незаконной слежке за пользователями смартфонов с операционной системой Android. Он рассказала о схеме, которая позволяет Google и третьим лицам отслеживать действия пользователей в сети.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Google подала иск к Роскомнадзору
Браузер Chrome признали опасным
Раскрыты опасные приложения для смартфонов на Android
Другие материалы рубрики
Интернет и СМИ00:0115 апреля

«Эти бредовые идеи не могут помочь»

Как журналисты годами убеждали мир, что ВИЧ не существует, а потом сами умерли от СПИДа
02:1723 мая

Бывший глава «Би-би-си» выразил сожаление из-за интервью с принцессой Дианой

19:2922 мая

Личные данные миллиона пользователей приложения для знакомств были украдены

18:1022 мая

Сергей Кириенко перечислил риски функционирования интернета

Интернет и СМИ00:0214 мая

Россия лайкающая

Что на самом деле смотрят и ищут россияне в интернете
16:5022 мая

Бузова согласилась уехать из России за полмиллиона долларов

14:4922 мая

Известная телеведущая рассказала об изнасиловании родственником в детстве

14:1322 мая

Гарик Харламов назвал Хабиба Нурмагомедова «бревном» и опомнился

Интернет и СМИ00:0131 января

«Я покажу тебе, кто босс этой качалки»

Как низкопробное гей-порно из 90-х покорило весь мир и превратилось в целую вселенную
05:1822 мая

Раскрыты доходы Собчак за 2020 год

03:1722 мая

YouTube введет налоги для блогеров и начнет вставлять рекламу во все видео

21:3921 мая

Законопроект о «приземлении» зарубежных IT-компаний назвали «тенденцией времени»

Россия
ЦДМ возобновил работу после закрытия из-за нарушений санитарных норм
Госдума решила запретить уравнивать СССР и Германию во Второй мировой войне
Миллиардер Михаил Прохоров метал боевой топор и попал себе в ногу
«Оказываешься, как на Марсе»
30 лет назад рухнул железный занавес. Что ждало советских людей за границами СССР?
Объявлены итоги четвертого сезона олимпиады «Я — профессионал»
«Он был неоднократно травмирован»
Что заставило студента напасть на школу в Казани и почему подростки берутся за оружие?
Все материалы
Мир
Приветствие Блинкена и Лаврова в РейкьявикеРоссия и США решили налаживать отношения
Работа посольств, Украина и Сирия — что обсудили Лавров и Блинкен в Рейкьявике?
Есть контакт
Главы МИД России и США встретятся с глазу на глаз. Смогут ли они разморозить отношения двух стран?
Все материалы
Бывший СССР
Литва возбудила уголовное дело из-за захвата самолета Ryanair
В Минске задержан основатель Telegram-канала NEXTA
Чтобы посадить самолет, которым он летел, Лукашенко поднял истребитель
В МИД России рассказали о выгоде Украины от учений НАТО
Литовские солдаты Красной армии дезертировали после нападения Германии на СССР в июне 1941 года«В нас стреляли каждый день»
Как «лесные братья» годами устраивали террор после освобождения Литвы от фашистов
Контрольная зачистка
Зеленский решил избавиться от главного конкурента. Как дело Медведчука изменит украинскую политику?
Все материалы
Экономика
Цены на электронику вырастут еще сильнее из-за дефицита воды
Отрицательный рост
Мировая экономика восстанавливается, но все вокруг дорожает. Почему так происходит?
В Госдуме перед выборами пообещали россиянам базовый доход
Тучных свиней обвинили в обрушении цен на мясо
Давай на спор
Банки обещают россиянам легкие деньги. Почему доверчивые клиенты редко остаются в выигрыше?
Главный конкурент Tesla в Китае решил удвоить производство электрокаров
Экспорт лома черных металлов попал под угрозу
Специалисты ожидают крах отрасли из-за пошлин в 90 евро
Все материалы
Силовые структуры
Россиянин убил подругу и смыл части ее тела в канализацию
«Я работал не за награды»
Российский полицейский раскрыл самые сложные дела. Почему теперь его хотят отправить в тюрьму?
Размахивавшего гениталиями из люка Subaru россиянина задержали
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
На сотрудника российской колонии завели дело о взятке
Задержанный ФСБ российский судья вынес решение за скидку на машину
Исключительные меры
В России вновь заговорили о возвращении смертной казни. Поможет ли эта мера остановить убийц?
Все материалы
Наука и техника
«Гремя огнем, сверкая блеском стали…»
Как советский трактор обратил в бегство румынскую армию
Громадная глупость Гитлера
Как успешная операция нацистов обернулась для них потерей тысяч элитных солдат
Деревня дураков
Легендарная «Обитель зла» вернулась и стала еще страшнее: Resident Evil Village
Все материалы
Спорт
Суперсерия матчей по хоккею с шайбой между сборными командами СССР и Канады, 1972 годТайна «Красной машины»
Как американцы и канадцы пытались разгадать феномен непобедимой сборной СССР по хоккею
«Я дрался с настоящим зомби»
Крушение надежд и новый чемпион: кто занял место Хабиба Нурмагомедова в UFC?
Выше головы
Советский легкоатлет положил конец господству американцев в прыжках в высоту. Почему он покончил с собой?
Ксения Макарова«Считаю себя американкой»
Дочь советских фигуристов была олимпийской надеждой России. Почему она решила уехать в США?
Все материалы
Культура
Все материалы
Интернет и СМИ
Журналистка «Би-би-си» назвала израильтян хуже Гитлера и попала под следствие
«Я дерусь ради чести»
Двое бойцов-карликов бьют по просмотрам Нурмагомедова с Макгрегором. Кто стоит за их успехом?
Познер призвал Россию сплотиться с США против Китая
Google оштрафовали в России еще на два миллиона рублей
Google оштрафовали в России за отказ удалять запрещенный контент
«Не дрейфь, мы не кусаемся»
Каким был «Флирт» — легендарный журнал о продажной любви
Все материалы
Ценности
Бритни Спирс (в центре), 2002 годНиже пояса
Как менялась мода на джинсы и почему спускать их на бедра вновь стало трендом
Кадр из американского реалити-сериала Start-Ups: Silicon Valley«Я словно оказался в сказке»
Что творится на тайных секс-вечеринках Кремниевой долины
Маршал-авантюрист
Как Жуков хранил на даче сокровища и оказался в опале у Сталина за любовь к роскоши
«Мне, как мужчинам, — водки»
Екатерина Фурцева стала единственной женщиной-министром в СССР, но была несчастна в любви
Все материалы
Путешествия
«Местные больше напоминали зверей»
Как россияне попали в самую закрытую страну мира и чуть не застряли в ней навсегда
Россия ужесточила правила въезда из-за границы
Куда можно уехать, как вернуться в Россию и сколько это стоит
«Замкнутый и всегда одинокий»
Каким был великий Магеллан, зачем он отправился в кругосветное плавание и за что был убит
Все материалы
Из жизни
«Вечно молодая» 70-летняя модель раскрыла секреты привлекательности
«Американцы считают, что знают все и обо всем»
История россиянки, которая со второго раза смогла переехать в Нью-Йорк
Мужчина раскрыл секрет похудения на 25 килограммов без отказа от вредной пищи
Умирающая от рака 30-летняя женщина исполнила последнюю мечту и вышла замуж
Убийство по-канадски
В одном доме подряд убили отца, мать и сына. Почему их смерти до последнего никто не замечал?
Принц Гарри и Меган Маркл надоели большинству британцев
Неожиданный выход
Кто такая новая «Мисс Вселенная» и как она живет
Все материалы
Первый кроссовер Genesis поступил на службу в полицию
Неизвестные концепты Ford, которые вас поразят
Гиперкар из Need for Speed, прадед минивэнов и городской трехколесник
Определен самый безопасный японский автомобиль
Kimera Evo37 — трибьют легендарному купе Lancia 037
Конструкторы-ветераны, создававшие Lancia 037, разработали рестомод
Сбер запустил подписку на аренду автомобилей от Lada до Porsche
Рэт-род из советского грузовика — на «Евровидении»
Посмотрите на украинский рэт-род на базе «Газона»
Появились фотографии салона нового Toyota Land Cruiser
Все материалы
Дом
Назад в прошлое
Француз решил построить настоящий средневековый замок. Что из этого вышло?
Королева кривой
Провокация и море бетона: как выглядят самые яркие проекты Захи Хадид
Прожиточный минимум
Какие квартиры можно купить в Москве по цене до пяти миллионов рублей
Достучаться до небес
10 самых необычных небоскребов будущего. Где их построят?
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы