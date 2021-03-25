Браузер Chrome признали опасным

Браузер Chrome от Google собирает слишком много данных пользователей и использует их для рекламы. Об этом в своей колонке заявил автор Forbes Зак Доффман (Zak Doffman).

Доффман заметил, что в теории раскрытие личных данных, которые собирает Google, может навредить конфиденциальности пользователя. В подтверждение своего тезиса о том, что Chrome является опасным, журналист напомнил, что Google зарабатывает миллиарды долларов на рекламе и, соответственно, продаже данных потребителей третьим лицам. «В этом отношении она ничем не отличается от Facebook», — заметил Доффман.

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Также специалист заявил, что критиковал Chrome ранее, и получил от Google ответ, что компания не анализирует контент пользователей в тех сервисах, где они в основном хранят свои приватные данные. Представители корпорации перечислили наиболее безопасные приложения — почта Gmail, облачное хранилище Drive, сервисы «Календарь» и «Фото». «Вы можете заметить, что в этом списке нет Chrome», — подчеркнул автор. Также журналист заявил, что таким образом Google косвенно признает, что изучает историю посещения сайтов и платежные данные пользователей Chrome.

В своем отчете автор заметил, что единственная информация, которую Google не собирает, это данные, не связанные с идентификаторами пользователей — она им просто не нужна. «Chrome даже не пытается защитить конфиденциальность своих потребителей, — подытожил Зак Доффман.

Также журналист составил рейтинг наиболее опасных браузеров. На первом месте оказался Chrome, затем Safari от Apple и Microsoft Edge. Наименее опасной программой для посещения веб-страниц была названа DuckDuckGo.

Ранее эксперты компании Avast назвали способы, с помощью которых можно снизить риск кражи личных данных в сети. В частности, специалисты рекомендуют отключить геолокацию на смартфоне и не входить в аккаунт на тех сайтах, где для доступа к контенту не требуется обязательной регистрации.