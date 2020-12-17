Перечислены опасные расширения для Google Chrome

Почти 30 расширений для браузеров Google Chrome и Microsoft Edge могут содержать вредоносное программное обеспечение (ПО), потенциальными жертвами которого являются 30 миллионов пользователей. Расширения перечислила компания Avast, на исследование которой ссылается РИА Новости.

«Вредоносное ПО может перенаправлять трафики пользователей на рекламные или фишинговые сайты, красть личные данные, например, даты рождения, адреса электронной почты и информацию об активных устройствах»,— предупредили эксперты. Речь идет, например, о таких расширениях как Video Downloader для Facebook, Vimeo Video Downloader, Instagram Story Downloader, VK Unbloc, предназначенных для скачивания видео и фото из соцсетей.

По данным специалистов, мошенники считывают данные о переходе пользователя по ссылке, после чего перенаправляют его сначала по захваченному URL-адресу, а уже потом по тому, на который он собирался перейти изначально. Как пояснил исследователь вредоносного ПО в Avast Ян Рубин, эти расширения изначально создавались с мошенническими целями, либо вредоносные обновления были выпущены уже после того, как эти сервисы стали популярными.

Ранее сообщалось, что хакеры научились встраивать вредоносное ПО в браузеры. Из-за этого на рекламу поисковиков накладывается дополнительная реклама, при этом мошенники крадут у пользователей личные данные.