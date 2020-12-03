Названы необходимые для безопасной работы WhatsApp настройки

Специалист Forbes Зак Доффман (Zak Doffman) назвал три важные настройки WhatsApp, которые необходимо включить для безопасной работы мессенджера.

По словам эксперта, злоумышленники практикуют несколько способов взлома WhatsApp. Один из них основан на социальной инженерии: пользователя обманом заставляют поделиться кодом из СМС со «знакомым» человеком, которого уже взломали.

Чтобы защититься от опасности, в первую очередь Доффман советует установить двухшаговую проверку и задать дополнительный шестизначный код. Даже если злоумышленник узнает пароль юзера из СМС, он не сможет воспользоваться им при взломе.

«Каждый, кто использует WhatsApp, должен включить этот параметр безопасности», — отметил эксперт, добавив, что это можно сделать через меню «Учетная запись» в настройках программы.

Второй необходимый шаг — отключение автоматического сохранения фотографий и видеозаписей на смартфоне. Доффман говорит, что принимать медиафайлы можно только в том случае, если пользователь готов поручиться за отправителя. В противном случае снимок или ролик может скрывать вредоносный код. Чтобы отключить автоматический прием медиафайлов, нужно зайти в настройки, выбрать «Чаты» и убрать галочку с пункта «В фотопленку».

Эксперт также посоветовал озаботиться настройками конфиденциальности: ограничить круг людей, которые видят аккаунт пользователя и которые могут добавлять его в группы. Это поможет защититься от атак злоумышленников, считает Доффман. Для регулировки этих параметров нужно зайти в «Настройки», выбрать пункт «Учетная запись» и найти подменю «Конфиденциальность».

Быстрая доставка новостей — в «Ленте дня» в Telegram подписаться



