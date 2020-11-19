Россиянку оштрафовали за мат в WhatsApp

Жительница Казани, имя которой не называется, получила штраф в размере одной тысячи рублей за матерные слова и оскорбления, использованные во время общения через WhatsApp. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным журналистов, россиянка состояла в общем чате одного из городских дворов, где обсуждался переход от управляющей компании в ТСЖ. Пользовательница мессенджера пыталась доказать остальным жителям свою точку зрения с использованием нецензурных выражений.

Часть оскорблений касались мужчины по имени Ленар — сотрудника управляющей компании и владельца фирмы, которая устанавливала некоторым жителям двора кондиционеры и пожарную сигнализацию.

Несмотря на то что Ленара не было в общем чате, другие пользователи переслали ему сообщения женщины. В итоге он обратился в суд и выиграл дело против оскорбившей его жительницы двора. Теперь она обязана выплатить истцу одну тысячу рублей.

Ранее мужчина рассказал, как отдал 16-летней дочери, у которой сломался компьютер, старый iPod жены и выяснил, что четыре года назад супруга изменяла ему с коллегой. Подросток нашла сообщения в WhatsApp и Facebook.