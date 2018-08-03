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Магаданцев оштрафовали за оскорбление мэра в WhatsApp

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Следственный комитет закрыл дело в отношении двух жителей Магадана, оскорбивших мэра Юрия Гришана в мессенджере WhatsApp, им обоим был назначен штраф. Об этом в пятницу, 3 августа, сообщается на сайте регионального управления СКР.

«В ходе расследования дела оба обвиняемых признали свою вину и в письменной форме принесли извинения мэру, которые тот принял и не возражал против решения следователя о возбуждении перед судом ходатайства о прекращении уголовного дела и назначении обвиняемым меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа», — говорится в сообщении.

В итоге мировой судья закрыл дело против двух местных жителей, назначив им в сумме судебный штраф в 15 тысяч рублей.

Двое магаданцев стали фигурантами уголовного дела 13 февраля, после того, как написали оскорбительные сообщения про мэра Магадана в группах «мэру-отставку» и «Снежные дороги Магадана» в WhatsApp. После этого у обоих изъяли телефоны и сим-карты.

Прямые выборы мэра Магадана были отменены в 2013 году. По мнению региональных властей, эта процедура была слишком затратной. Нынешнего главу города в ноябре 2015 года выбирали депутаты местной думы. В январе 2018 года несколько десятков магаданцев вышли на митинг за отставку Юрия Гришана и возврат прямых выборов.

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