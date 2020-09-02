Мужчина отдал дочери старый гаджет жены и узнал неожиданные новости

Мужчина отдал 16-летней дочери, у которой сломался компьютер, старый iPod жены и выяснил, что четыре года назад супруга изменяла ему с коллегой. Историей об этом он поделился на Reddit.

По словам мужчины, его дочь, разбираясь с новым гаджетом, нашла сообщения своей матери в WhatsApp и Facebook. Оказалось, что четыре года назад в переписке с лучшей подругой женщина обсуждала, как закрутила роман с молодым коллегой. Пользователь Reddit узнал, что его жена встречалась с любовником у него дома после работы. «Они спали друг с другом шесть или восемь недель, пока моя жена не пришла в чувство. Она сказала, что "физически" это был ее лучший секс за последние годы, но она жалеет об этом и чувствует стыд и вину», — написал пользователь Reddit.

Неожиданные новости глубоко его потрясли. «Я плакал на плече у своей дочери. Это был первый раз в моей жизни, когда я трясся от слез. Я эмоционально сильный человек, но мне было слишком больно», — отметил мужчина.

Они с дочерью собрали вещи, дождались, когда жена придет с работы, заставили ее признаться в измене, а затем ушли из дома. Уже несколько дней они живут в отеле, а автор поста, по его собственному признанию, не может ничего делать и плачет.

«Буду рад услышать любой совет. Понятия не имею, как двигаться дальше», — обратился он к пользователям Reddit. Многие написали мужчине слова поддержки и заверили его в том, что со временем ему станет легче. «Это очень сложно, но так больно будет не всегда. Тебе точно станет лучше», — написал juniperberry52. В комментариях также похвалили дочь автора поста, которая не стала скрывать от отца неприятную правду.

Ранее другой пользователь Reddit рассказал, как они с другом решили обсудить новых возлюбленных, с которыми познакомились в сети. Во время разговора они обнаружили загадочные совпадения, которые не смогли объяснить, а затем заподозрили, что встречаются с одним и тем же человеком.