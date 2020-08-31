Мать запретила сыну оставаться наедине с возлюбленной и объяснилась

Мать-одиночка рассказала о том, что ее 16-летний сын стал регулярно встречаться с девушкой, однако ей пришлось запретить ему оставаться с девушкой наедине. По ее словам, парень попал под влияние своей пассии, которая негативно относится к его семье и друзьям. Пользовательница Reddit под ником RanchCrowns засомневалась, правильно ли она поступила и спросила об этом посетителей портала.

Пара вместе около года. Лишь в последние несколько месяцев мать заметила перемены в действиях сына.

«Обычно он общителен и эмоционален и энергичен, а стал каким-то отстраненным при ее присутствии. А тут она отвечала на вопросы за него и даже заканчивала предложения», — поделилась наблюдениями автор поста.

Вскоре она узнала, что сын перестал общаться с друзьями — из-за запрета девушки встречаться с ними без нее. Заодно она стала заставлять его отказываться от увлечений — выбросила его рисунки и потребовала продать скейтборд. Матери стало известно и о том, что возлюбленная читает все сообщения, которые получает подросток.

RanchCrowns предлагала сыну самостоятельно начать принимать решения и научиться говорить «нет» возлюбленной, но не предпринимала действий. Во время обсуждения проблемы коллега по работе сказал ей, что если бы ситуация была противоположной и касалась ее дочери, то она бы тут же среагировала. Это побудила ее на действия.

Женщина запретила сыну общаться с девушкой наедине и поменяла данные его аккаунта во всех соцсетях, чтобы пассия не могла читать его переписки. Некоторые раскритиковали ее за такой шаг. Однако в комментариях посчитали такие меры обоснованными. Юзер the_splatt подчеркнул, что матери стоит обратиться за советом к психологам, так как налицо все признаки токсичных отношений.