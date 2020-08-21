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Обнаружен журнал 1958 года с «дикими» советами по поиску и удержанию мужчин

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Фото: Globallookpress.com

Британский таблоид Daily Mirror опубликовал страницы из выпуска женского журнала McCall's от 1958 года. В материале авторы рассказали одиноким женщинам, как легче всего найти возлюбленного и удержать его. Всего они предложили 129 советов и приемов, которые, по их мнению, могли бы привлечь внимание мужчины.

Список поделен на несколько разделов: «где найти его», затем «как дать ему понять, что ты здесь», а после — «как выглядеть привлекательной для него». Завершается перечисление советов главами «как заполучить его» и «самые дикие идеи — когда все средства хороши».

Женщинам предлагалось искать возлюбленных среди вдовцов и некрасивых. Для этого советовали изучать некрологи местных газет и «быть дружелюбными с уродливыми мужчинами». Среди других вариантов: выходить на прогулку с собакой, останавливать машину в определенных местах и инсценировать поломку авто, начать заниматься гольфом.

По мнению авторов статьи, помочь в поиске кавалера должны были и такие приемы, как садиться в общественном транспорте не рядом с другой женщиной, вернуться в родной город и время от времени менять квартиру для проживания. Также дамам советовали «не селиться в одной комнате с девушкой, которая неумеха и будет плохо влиять на них».

В материале также описаны советы по общению с друзьями, родственниками и коллегами потенциального жениха. Так, девушкам советуют в разговоре с отцом возлюбленного расспрашивать о бизнесе и соглашаться с тем, что налоги теперь довольно высокие.

Среди «диких идей» есть предложения получить лицензию охотника, купить билборд для объявлений и разместить там свое фото с номером телефона, начать тонуть понарошку на модном пляже в полдень и стоять на оживленном перекрестке с лассо.

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