Два друга нашли себе девушек и не смогли объяснить загадочные совпадения

Два друга решили обсудить новых возлюбленных, с которыми они познакомились в сети и никогда не виделись. Во время разговора они обнаружили загадочные совпадения, которые не смогли объяснить, а затем заподозрили, что встречаются с одним и тем же человеком. Об этой истории парень рассказал на Reddit.

20-летний автор поста объяснил, что недавно начал общаться с 19-летней Пейдж. Незадолго до этого его 23-летний приятель Кевин нашел подругу — 19-летнюю Майю.

«Пейдж и Майя выглядят похоже, живут в похожих домах и вообще у них много общего», — поделился автор поста. Парень добавил, что они с другом обнаружили множество других совпадений: например, если одна из них надолго пропадала из сети и не отвечала, другой не было онлайн ровно столько же.

Кроме того, они проанализировали голосовые сообщения от своих подруг и признали, что их голоса подозрительно похожи. Парни также изучили фотографии, которые им присылали возлюбленные. На снимках они заметили много идентичных деталей интерьера. Затем они поняли, что Майя взяла фотографию для своего аватара из профиля в Instagram другой девушки.

Автор поста добавил, что он не «полный идиот» и что он общался со своей девушкой по видеосвязи, а также регулярно часами говорил с ней по телефону. Он отметил, что его девушка меньше похожа на фейк, чем возлюбленная друга.

Когда парень рассказал Пейдж о своих подозрениях, она сказала, что происходящее пугает ее так же сильно, как и его. Несмотря на это, он запутался в ситуации. Теперь он не понимает, с кем имеет дело: то ли Майя и Пейдж — это один и тот же человек, пишущий с разных аккаунтов, то ли Майя — это фейк, созданный с использованием данных Пейдж.

В комментариях многие удивились тому, что оба приятеля ни разу не виделись с девушками, хотя общались с ними достаточно долгое время онлайн. «Кажется, вы оба "встречаетесь" с дальнобойщиком из Арканзаса», — отметил hydromies. Большинство посоветовали друзьям пригласить девушек на встречу в одном и том же месте месте и в одно и то же время, чтобы узнать, кто есть кто на самом деле.

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