Учитель начальных классов случайно отправил детям порно и сохранил работу

Учитель начальных классов случайно отправил в групповой чат с учениками в мессенджере WhatsApp порно. После этого он извинился и сохранил работу. Как сообщает Coconuts Bali, инцидент произошел в районе Кинтамани на острове Бали, Индонезия.

По данным издания, порно было отправлено во время онлайн-урока. Дети рассказали о произошедшем взрослым, а те в свою очередь написали на педагога жалобу. После этого учителя вызвали на встречу с родителями учеников, где он попросил у них прощения за случившееся. Никаких других обвинений ему предъявлено не было.

Представитель местной полиции объяснил, что педагог хотел отправить другое видео, однако случайно выбрал порно. Затем он не смог удалить его из чата, так как не знал, как это делается. В агентстве по вопросам образования молодежи и спорта подчеркнули, что учитель отправил ролик непреднамеренно. «Он просто не знает, как правильно обращаться с подобными технологиями», — добавил представитель ведомства.

Ранее пользовательница Reddit рассказала, как пожаловалась на преподавателя, который постоянно отпускал в ее адрес оскорбительные комментарии. Она решила обратиться за помощью после того, как мужчина высказался о ее трусах, в итоге он остался без работы.