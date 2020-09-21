Преподаватель прокомментировал трусы студентки и остался без работы

Пользовательница Reddit пожаловалась на преподавателя, который постоянно отпускал в ее адрес оскорбительные комментарии. Она решила обратиться за помощью после того, как мужчина высказался о ее трусах, в итоге он остался без работы.

По словам студентки, она начала общаться с преподавателем лично около двух недель назад. До этого они связывались по сети из-за ограничений, введенных на время пандемии коронавируса. Девушка призналась, что он ей совершенно не понравился и что работать с ним было неприятно.

Инцидент, из-за которого она решила пожаловаться, произошел около недели назад. Она пришла в лабораторию в серых штанах для йоги, под которыми были надеты розовые стринги. Стоя рядом с преподавателем, она уронила ручку. Когда девушка нагнулась, чтобы поднять ее, мужчина сказал: «Ого, я вижу твои стринги… Они розовые, да?». Затем засмеялся и подмигнул.

Девушка почувствовала себя пристыженной и извинилась, на что преподаватель ответил: «Ничего страшного. Просто не носи такое дерьмо, если не хочешь, чтобы парни смотрели».

Студентка обсудила произошедшее с друзьями, с возлюбленным и решила рассказать об инциденте научному руководителю. Та встала на сторону девушки и призналась, что на этого преподавателя жаловались неоднократно. Мужчину попытались призвать к дисциплине, однако в ответ он начал злиться. После этого его уволили.

Автор поста отметила, что чувствует вину, хотя и ожидала такого развития событий. В комментариях на Reddit многие поддержали ее. «Это не ты виновата в его увольнении, а он сам, потому что вел себя мерзко», — написал xbxblast. «Ты все сделала правильно. Мерзко и неприемлемо, когда преподаватели комментируют нижнее белье студенток», — добавил DancingStormtrooper.

Ранее 20-летняя студентка рассказала на Reddit, как запустила расследование в отношении учителя, часто отпускавшего непристойные шутки в ее адрес. Девушка пожаловалась на него после того, как 50-летний мужчина заявил, что думал о ней при просмотре порно с лесбийской оргией.