Слепой журналист попался на скачивании порно и остался без работы

41-летний сотрудник «Би-би-си» Нил Прайор (Neil Prior) попался на скачивании порно прямо в офисе издания, из-за чего остался без работы. Как пишет The Sun, причина поступка журналиста осталась загадкой для многих его коллег: все они знали, что мужчина полностью ослеп, когда ему было 13 лет.

При этом никто из людей, работавших с Прайором, не думает, что он притворялся незрячим и тайком смотрел ролики для взрослых. Анонимно опрошенные коллеги уверены в том, что он действительно потерял зрение. «Я знаю его много лет, он абсолютно точно слепой», — сказал один из них.

«Может быть, он слушал саундтрек. Я просто не представляю, зачем еще ему это нужно. Жалко, что так получилось. Он отличный парень и талантливый журналист», — добавил другой бывший коллега уволенного мужчины. Официальные представители «Би-би-си» отказались комментировать его увольнение.

Прайор работал на «Би-би-си» с 2001 года. Он был сотрудникам офиса в городе Суонси, графство Уэльс.

В августе сообщалось, что электрик из Великобритании Дэвид Уэст (David West) остался без работы после того, как случайно включил порнографическое видео. Мужчина запустил ролик во время совещания, на котором присутствовало более 100 человек. При этом Уэст утверждал, что звуки, которые коллеги приняли за женские стоны, на самом деле были криками гусей.