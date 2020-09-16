Бренд снимет порно с трансвеститами на неделе моды вместо показа

Британский модный дом решил снять порноролик для демонстрации новой коллекции вместо проведения показа в рамках Недели моды в Нью-Йорке. Об этом сообщает портал Page Six.

Речь идет о бренде Namilia, который основали два дизайнера и выпускника лондонского Королевского колледжа искусств Нан Ли и Эмилия Пфоль (Nan Li и Emilia Pfohl). По информации издания, для участия в проходящей неделе моды представители марки не будут организовывать показ, а опубликуют минутное видео сексуального характера.

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Отмечается, что на размещенных кадрах актрисы порно и трансвеститы будут мастурбировать и облизывать игрушки для интима под «развратное речевое сопровождение». При этом все участники ролика наденут одежду из новой капсульной коллекции Namilia, которая поступит в продажу после публикации клипа.

Описанное видео будет доступно на официальном сайте модного дома и порносайте PornHub с вторника, 22 сентября.

Ранее в сентябре испанский дизайнер бренда Accidental Cutting отправила моделей на подиум с голой грудью на неделе моды в Мадриде. Участницы показа появились топлес в нарядах из прозрачной ткани, сквозь которую видна их обнаженную грудь. Одна из манекенщиц показа прошлась по подиуму без бюстгальтера в головном уборе в виде мантии.