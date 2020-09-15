Дизайнер отправила моделей на подиум с голой грудью на неделе моды в Мадриде

Испанский дизайнер бренда Accidental Cutting отправила моделей на подиум топлес в рамках недели моды в Мадриде. Фотографии с показа публикует издание Vogue.

Папарацци запечатлели манекенщиц в нарядах из прозрачной ткани, которая просвечивает их обнаженную грудь. Некоторые модели представили разноцветные шляпы: синюю, красную и березовую, выполненные в форме платья в пол. Одна из участниц показа прошлась по подиуму с голой грудью в головном уборе в виде мантии, под которой не было топа.

Кроме того, многих участниц показа сфотографировали в средствах индивидуальной защиты, а именно в защитных масках и перчатках разных цветов.

Фото опубликовано @angelina56

Accidental Cutting — испанский люксовый бренд, основанный в 2019 году дизайнером и архитектором Евой Исзоро (Eva Iszoro), которая является создательницей метода экспериментального дизайна одежды «случайный крой». Суть метода состоит в том, чтобы конструировать одежду без предварительного эскиза. Так, на различных этапах создания вещи она может видоизменяться, к ней могут быть добавлены различные новые детали, поскольку первоначальный дизайн отсутствует.

Ранее в сентябре бывший чемпион мира по боксу украинец Владимир Кличко переоделся в охранника и стал манекенщиком на модном показе во время Украинской недели моды. Он прошелся по подиуму в новой форме муниципальной охраны: кожаном жилете, футболке с цветочным орнаментом, бежевых брюках и грубых ботинках.