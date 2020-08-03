Мужчина случайно включил порно и остался без работы

Электрик из Великобритании Дэвид Уэст (David West) остался без работы после того, как случайно включил порнографическое видео. Мужчина запустил ролик во время совещания, на котором присутствовало более 100 человек, пишет Mirror.

Свидетели сообщили, что во время рабочей встречи он включил видео со звуком: его коллеги услышали женские стоны. Британец попытался выключить ролик, однако это удалось ему не сразу. В итоге его коллеги прослушивали порно примерно в течение 30 секунд.

Сам Уэст отказался признавать, что ролик был порнографическим. По его словам, звучавшие на совещании звуки были не женскими стонами, а криками гусей. Британец объяснил, что друг прислал ему это видео в WhatsApp, чтобы подшутить над его женой, жалующейся на постоянный птичий шум. Однако доказать свою правоту Уэсту не удалось. Британец сообщил, что случайно удалил сообщение, когда лихорадочно нажимал на экран, пытаясь выключить видео.

В ходе опроса других участников совещания выяснилось, что никто из них не счел возможным, чтобы звуки из видео могли издавать гуси. Все коллеги британца были согласны в том, что слышали женские стоны. Комиссия, расследовавшая этот инцидент, решила, что мужчина специально, а не случайно включил это видео, в итоге Уэста решили уволить.

В июле сообщалось, что в американском штате Миннесота водителя грузовика приговорили к четырем годам и четырем месяцам тюремного заключения за неосторожное вождение, повлекшее смерть человека. Находясь за рулем, мужчина засмотрелся порно и врезался в прицеп пикапа, водитель которого притормозил в зоне строительных работ.