Ушедшая в порно звезда Disney помогла поклоннику наладить сексуальную жизнь

Ушедшая в порно звезда фильмов Disney Мейтленд Уорд помогла поклоннику наладить сексуальную жизнь. Об этом сообщает New York Post.

Актриса рассказала, что к ней обратился фанат, который пожаловался на проблемы с женой — женщина не была готова экспериментировать в постели, сомневалась в собственной сексуальности и не знала, как вести себя во время интимной близости. При этом ей нравились видео с Уорд, поэтому муж предложил ей посмотреть их вместе.

«Она чувствовала себя комфортно, потому что мое лицо знакомо ей по шоу Disney. Женщина смогла насладиться просмотром контента для взрослых со своим партнером и раскрыться. Она стала более уверенной и набралась смелости попробовать то, что она увидела в роликах со мной. Сейчас у них самый потрясающий секс. Обожаю такие истории», — поделилась Уорд.

Актриса не согласна с мнением, что порно может разрушить отношения. По ее словам, подобный контент наоборот помогает людям улучшить сексуальную жизнь.

Мейтленд Уорд снималась в таких сериалах, как «Правила совместной жизни», «Большой ремонт», «Дерзкие и красивые» и «Бостонская школа». Она также появлялась в популярной комедии «Белые цыпочки».